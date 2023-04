Efficientamento energetico, pronti 700mila euro per Monsampolo del Tronto La soddisfazione del sindaco Narcisi: "Si tratta di un’altra grande opportunità per il nostro Comune"

58 Letture Cronaca

Un altro risultato importante per il Comune di Monsampolo del Tronto dal fronte dell’efficientamento energetico dei propri edifici, grazie ai 729.696,20 euro ottenuti dai cinque progetti presentati nell’ambito dell’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – C.S.E. 2022”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile, negli edifici di proprietà delle Amministrazioni Comunali.

“Si tratta di un’altra grande opportunità per il nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – con ulteriori risorse che ci consentiranno di intervenire su cinque edifici strategici per la nostra comunità. Una bellissima soddisfazione, non solo perché sono stati finanziati tutti i progetti presentati, che porteranno a una riduzione considerevole dei costi di gestione di questi edifici, ma anche perché siamo stati il primo Comune della nostra Provincia ad ottenerli, con le prime due progettazioni ammesse a finanziamento già con il decreto dello scorso 4 gennaio”.

Cinque, come detto, gli interventi finanziati che dovranno essere completati entro il prossimo mese di agosto e che riguardano altrettanti edifici comunali: la Delegazione Comunale di piazza Binni, con 146.212,00 euro, il piano primo dell’edificio di piazza Bachelet, con 126.852,00 euro, il Teatro Comunale di via Cavour, con 164.778,00 euro; la Scuola secondaria di primo grado Don Pacifico Mignini di piazza Marconi, con 140.614,00 euro, la Scuola Primaria di via Pascoli, con 151.240,20 euro.

Diversi gli interventi previsti dalle singole progettazioni ma tutti volti all’efficientamento energetico ed al contenimento dei costi di gestione: dall’installazione di impianti fotovoltaici e di impianti a pompa di calore per la climatizzazione, alla sostituzione degli infissi e delle caldaie; dal relamping dei punti luce con lampade a led all’installazione di schermature solari.

da: Comune di Monsampolo del Tronto