Domenica 7 maggio torna la Fiera “Madonna della Pace” a Centobuchi L'evento è organizzato dal Comune di Monteprandone e dall'associazione culturale 17festival

118 Letture Cronaca

Con una formula rinnovata torna la Fiera “Madonna della Pace”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione culturale 17festival, si terrà per tutta la giornata di domenica 7 maggio a Centobuchi.

Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera a propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti: dall’abbigliamento alle calzature, dai dolci e dolciumi ai prodotti tipici e di norcineria, dai casalinghi agli articoli da regalo, per il giardinaggio e ferramenta oltre a prodotti di piccolo artigianato locale.

Le novità saranno in piazza dell’Unità dove a partire dalle ore 10 ci saranno tanti giochi e laboratori per grandi e piccini. Oltre ai giochi interattivi in legno del Ludobus legnogiocando e al truccabimbi con palloncini di Pippi Animazioni, sarà possibile partecipare ai laboratori di intreccio e cesteria curato dall’associazione Auser Insieme Monteprandone dove si imparerà a realizzare canestri in vimini, laboratorio artistico a cura dell’artista Barbara Tomassini in cui si realizzeranno vasetti d’argilla e si piantumeranno semi e piantine e infine il laboratorio di Pierbolla “Il giardino di bolle” della compagnia “Bubble on Circus” per imparare a realizzare bolle giganti.

Non mancherà un tocco d’arte con l’esposizione di quadri a cura dell’associazione Officina San Giacomo e dello spaziomOHOc di Nazareno Luciani e una speciale infiorata in onore della Madonna della Pace realizzata dall’artista Sabrina Tromba.

Si tratta della ventesima edizione della fiera che richiama tante persone da tutto l’entroterra Piceno e dal vicino Abruzzo e che l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere viva per rilanciare il mondo del commercio locale ma anche creare occasioni di socializzazione e divertimento all’aria aperta.

Per informazioni 3398207220