San Benedetto, corsa in ospedale per un bambino investito in via del Mare Trasportato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, il piccolo per fortuna non sarebbe in pericolo di vita

Momenti di paura nella serata di martedì 18 aprile a San Benedetto del Tronto, dove un bambino di appena cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile.

L’episodio ha avuto luogo in via del Mare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe sceso all’improvviso dalla vettura condotta dalla madre, che aveva appena posteggiato: in quel momento stava sopraggiungendo una Smart, il cui conducente è riuscito a sterzare, colpendo però il bambino con uno specchietto.

Le condizioni del bimbo sono apparse gravi sin da subito: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, egli è dunque stato trasferito in eliambulanza ad Ancona, dov’è stato ricoverato presso l’ospedale pediatrico “Salesi”: fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.