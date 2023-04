San Benedetto, rinnovate le cariche dell’associazione culturale “Il Marcuzzo” Luciano Sgolastra è stato eletto nuovo presidente, mentre Simone Tommolini sarà il suo vice

S. Benedetto del Tronto: l’Assemblea dell’Associazione Culturale “IL MARCUZZO” dopo aver ringraziato la Presidente uscente Marino Elisa, rimasta in carica per 3 mandati, per l’impegno profuso, ha proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto Luciano Sgolastra Presidente e Simone Tommolini Vice. L’Assemblea ha riconfermato l’impegno dell’Associazione a promuovere il territorio con le sue tradizioni, la sua cultura e i suoi prodotti e le specialità enogastronomiche, come previsto dallo Statuto, avvalendosi anche della collaborazioni di Enti, Associazioni ed Istituzioni locali.