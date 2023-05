A Monteprandone si celebra la Giornata mondiale della Fibromialgia Dalle ore 18.00 di venerdì 12 maggio

Anche quest’anno il Comune di Monteprandone celebra la Giornata della Fibromialgia organizzando una serie di iniziative pensate insieme all’associazione Fibromialgia Italia Organizzazione di Volontariato (AFI OdV) e in programma venerdì 12 maggio al parco della Conoscenza a Centobuchi.

Si parte alle ore 18 con l’inaugurazione dell’aiuola viola AFI OdV, la prima in tutta la regione Marche, realizzata nell’area verde cittadina e con la donazione di una targa predisposta dal prof. Nicola Farina su progetto e illustrazione di Arianna De Simoni studentessa della classe 3° della sezione arti figurative del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona.

Dopo la cerimonia ci sarà un momento di approfondimento sul tema “L’identikit del malato fibromialgico”. Interverranno Antonella Moretto, presidente AFI OdV e counselor professionista e il dottor Maurizio Massetti, responsabile scientifico AFI OdV e responsabile medico della terapia del dolore dell’AST Ascoli.

Durante la serata verrà distribuito un opuscolo informativo su questa sindrome che colpisce circa 3 milioni di persone nel nostro paese, 9 su 10 sono donne dai 20 ai 60 anni verificandosi, però, anche casi in età pediatrica e adolescenziale.

In serata, come gesto di sensibilizzazione della cittadinanza e per far sentire la vicinanza a quanti, anche sul territorio di Centobuchi e Monteprandone, soffrono di questa malattia, l’Amministrazione comunale illuminerà di viola il Palazzo Comunale e il Borgo Storico.

Per informazioni sull’associazione AFI OdV si può inviare una email a afiodv@libero.it.