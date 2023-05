Frontale tra un furgone e un’auto ad Ascoli Piceno, sul posto i soccorritori L'impatto si è verificato nella serata di martedì 9 maggio

Incidente stradale ad Ascoli Piceno nella serata di martedì 9 maggio: lo scontro frontale ha visto coinvolti un’automobile e un furgone.

Il sinistro ha avuto luogo poco prima delle ore 21.00 all’incrocio tra la Circonvallazione Nord e via Leoncavallo. Sul luogo dell’impatto sono accorsi i Vigili del Fuoco provenienti dal comando ascolano, i quali, oltre a collaborare con i sanitari del 118 nel prestare soccorso agli occupanti dei veicoli, si sono occupati di mettere in condizioni di sicurezza l’intera area circostante. Presente sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi pertinenti a quanto accaduto.