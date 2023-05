Si concluderà nel mese di luglio il progetto “Ascodept 3.0” Circa 300 i giovani del territorio coinvolti

Stanno proseguendo le attività del progetto “Ascodept 3.0”, a cura di Delta – Odv, che è finanziato con i fondi della Regione Marche – politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale.

Si tratta di una iniziativa che si concluderà nel mese di luglio 2023 e che si sta svolgendo in varie località della provincia di Ascoli Piceno coinvolgendo 300 giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni.

A San Benedetto del Tronto, ad esempio, ogni mercoledì dalle 17 alle 19 presso la Biblioteca Comunale “Lesca” in Viale De Gasperi 124 si stanno svolgendo lezioni e partite libere di scacchi che andranno avanti fino al 31 maggio.

Ad Ascoli Piceno, presso la palestra Yuki Club in via della azalee 5, ogni mercoledì dalle 18 alle 19 o dalle 19 alle 20, si svolge un corso gratuito di autodifesa sotto forma di laboratorio sportivo.

A Spinetoli, dal 17 maggio alle 18, presso la sala Gigli in Piazza Kennedy a Pagliare del Tronto, si svolgerà un corso gratuito di Skateboard che si abbina all’altro corso sempre di skateboard che si sta svolgendo a Centobuchi (presso la piastra polivalente dietro al campo sportivo “Nicolai”) ogni mercoledì dalle 16 alle 17.

In via di conclusione il laboratorio teatrale, di dizione ed di espressività locale tenuto dagli insegnanti Eugenia Brega e Paolo Clementi. Domenica 21 maggio alle 21, presso il teatro della Parrocchia Cristo Re a Porto d’Ascoli, in via Damiano Chiesa 28, si terrà infatti lo spettacolo “Tra una panchina e l’altra” a cui prenderanno parte Federica Cinelli, Angelica Fuiano, Manuela Grazioli, Alessandro Maizzi, Noemi Marinelli, Sofia Paci, Arianna Pizi, Maria Schiavone, Claudia Speca, Rebecca Speca.

“Ascodept 3.0” ha visto la realizzazione anche di laboratori artistici, musicali e laboratori di educazione sociale, del “Caffè filosofico” che si è svolto a Castorano nell’estate 2022 e di un altro corso gratuito di autodifesa svoltosi a San Benedetto del Tronto nel 2022.

Per informazioni ed iscrizioni alle attività in corso si può contattare il numero 3442229927.

da: US Acli Marche