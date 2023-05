Tutto pronto a Monsampolo del Tronto per “INSIEME famiglie al centro” La prima edizione del festival si svolgerà dal 15 al 25 maggio

Il Comune di Monsampolo del Tronto dal 15 al 25 maggio 2023 ospita la prima edizione di “INSIEME famiglie al centro – attività diffuse rivolte alla famiglia”, un vero e proprio festival della famiglia e dell’educazione, realizzato grazie al contributo dell’Ambito Territoriale Sociale 21 e in collaborazione con le cooperative Tangram e Abilita, l’Associazione Michele per tutti onlus, l’Associazione Stelle a Colori, la cooperativa sociale Il Melograno, e i presidi provinciali di Nati per Leggere e di Nati per la Musica.

Una festa per genitori e figli con un ricco programma e l’opportunità di incontrarsi e conoscere le offerte e i servizi presenti sul territorio. “INSIEME famiglie al centro – attività diffuse rivolte alla famiglia” rappresenta un’ulteriore opportunità per Monsampolo, che arriva dopo l’istituzione della nuova Sezione Primavera del febbraio scorso e della recente adesione al protocollo nazionale di “Nati per Leggere”, per promuovere la lettura ad alta voce per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, di prossima attivazione nella scuola dell’infanzia di Stella.

Il festival prenderà il via lunedì 15 maggio, proprio in occasione della Giornata Internazionale delle famiglie e si svilupperà per dieci giorni, con iniziative ed eventi su tutto il territorio comunale.

“Con questo progetto – ha dichiarato il sindaco Massimo Narcisi – vogliamo accendere all’interno del nostro territorio un focus importante sulla famiglia e, più in generale, sul mondo dell’educazione. Saranno dieci giorni davvero intensi con moltissimi eventi totalmente gratuiti che coinvolgeranno figli e genitori in attività, laboratori e seminari di approfondimento su varie tematiche d’interesse generale proprio sulla genitorialità, sull’infanzia e sull’adolescenza. Ci tengo a ringraziare l’Ambito Territoriale Sociale 21 e soprattutto le cooperative Tangram e Abilita, insieme ovviamente a tutte le realtà coinvolte nell’iniziativa, per il grandissimo impegno profuso nell’organizzazione di questa importante iniziativa, fortemente voluta dalla nostra Amministrazione. Il festival rientra all’interno di una progettazione più ampia che ci porterà, entro la prossima primavera, ad inaugurare il nuovo Centro Comunale Polifunzionale per le Famiglie che nascerà dalla riqualificazione dell’ex asilo di via SS. Crocifisso con fondi PNRR e che consentirà di dotarci di uno spazio totalmente rinnovato dedicato proprio alle famiglie e ai ragazzi”.

“INSIEME famiglie al centro” è un evento che coinvolge i bambini e le loro famiglie – ha dichiarato la presidente della cooperativa Tangram Barbara Scarpantoni –e che propone diverse attività ludiche ma anche laboratori, incontri e numerose altre attività adatte per tutte le età. Il programma è stato realizzato in coprogettazione con i genitori e i ragazzi ai quali abbiamo sottoposto dei questionari per capire quali fossero i loro bisogni, le loro necessità e le loro reali esigenze. In base alle risposte che ci sono pervenute abbiamo poi provveduto a stilare un programma condiviso assieme alle altre realtà coinvolte. Un vero e proprio lavoro di squadra di cui siamo molto soddisfatti e ci auguriamo sarà anche apprezzato dalle famiglie”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi mandando un messaggio WhatsApp al numero 3891039919 indicando il nome dell’attività selezionata e i nominativi dei partecipanti (la conferma dell’iscrizione è automatica e non sarà inviato nessun messaggio di conferma). Per gli eventi di Nati per Leggere e Nati per la Musica, invece, poiché i posti sono limitati, per confermare la partecipazione sarà inviato un messaggio di conferma. In caso di maltempo le iniziative all’aperto che non sarà possibile trasferire all’interno, saranno rinviate a data da destinarsi.

da: Comune di Monsampolo del Tronto