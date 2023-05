Ascoli, presentazione del laboratorio di restauro del Museo Archeologico Statale In programma giovedì 18 maggio

Il 18 maggio alle h. 17,00, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei nell’ambito degli eventi del Grand Tour Musei 2023 promosso da Assessorato alla Cultura della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC – Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno (Direzione Regionale Musei Marche) inaugurerà il nuovo laboratorio di restauro.

Il laboratorio è stato realizzato su progetto della direttrice Sofia Cingolani e della restauratrice Manuela Faieta, entrambe funzionarie della Direzione Regionale Musei Marche.

In occasione dell’evento il laboratorio verrà per la prima volta aperto al pubblico e la restauratrice Faieta mostrerà ai visitatori alcuni reperti sui quali è in corso un intervento di restauro illustrandone le operazioni.

Si prega di prenotare al n. +393892661227. Posti limitati.