Monsampolo del Tronto si prepara alla terza edizione della Festa dello Sport In programma dal 4 all'11 giugno

83 Letture Cronaca

Domenica 4 giugno in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, prenderà il via a Monsampolo la terza edizione della Festa dello sport, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. La Festa dello Sport si svolgerà dal 4 all’11 giugno con tantissimi eventi dedicati allo sport e alla pratica sportiva, per dare l’opportunità ad adulti e bambini di provare le discipline sportive presenti sul territorio e per promuovere l’attività fisica come corretto stile di vita. Una settimana di eventi che coinvolgerà tutto il territorio comunale e tantissimi sport come: Boxe, Calcio, Calcio a 5, Pallamano, Nordic Walking, Pattinaggio, Karate, Danza, Bocce, Zumba e Ciclismo.

Tra gli eventi in programma ci sarà anche l’incontro con il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti che si svolgerà giovedì 8 giugno alle ore 21.00 in Piazza Falcone e Borsellino. “Ci vediamo al Bar Toletti” e il titolo dell’incontro che sarà condotto dal giornalista del Resto del Carlino e di Vera Tv Matteo Porfiri. Una serata tra aneddoti e racconti, musica e sport ricordi e riflessioni che spazieranno da Alex Zanardi e Bob Dylan, Giorgio Gaber e Niki Lauda, Marco Pantani e Sandro Ciotti, Enzo Bearzot e John Lennon, Enzo Ferrari e Roberto Baggio, Diego Maradona e Lucio Dalla, Beppe Viola e Freddy Mercury. Formatosi come giornalista sportivo, Marino Bartoletti, ha seguito dieci Olimpiadi, dieci Mondiali di calcio, ha diretto il Guerin Sportivo e le Testate Giornalistiche Sportive di Mediaset e della Rai, fino ad approdare alla televisione, dove si è affermato come conduttore, opinionista e autore.

Durante la Festa dello Sport ci sarà anche spazio per gli amanti degli animali con l’iniziativa “Un cittadino a 4 zampe” che si svolgerà domenica 11 giugno alle ore 18.00 al Parco San Mauro. Durante l’evento l’Amministrazione Comunale presenterà l’opuscolo per la corretta gestione dei cani destinato ai proprietari residenti sul territorio comunale che per l’occasione potranno cimentarsi in giochi di ricerca olfattiva e in percorsi di mobility grazie alla collaborazione con l’Associazione Nanalandia Centro Cinofilo ASD-APS.

“La Festa dello Sport rappresenta un’occasione unica per promuovere la cultura sportiva e i suoi valori – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e l’assessore allo sport Luca Schiavi – che sono trasversali e accomunino tutti quanti, ma soprattutto è un evento che favorisce l’aggregazione e la socialità. Con la Festa dello Sport vogliamo dimostrare anche la nostra vicinanza al mondo dello sport che è al centro della nostra azione amministrativa e che ci ha visti impegnati in questi anni nella riqualificazione e nella corretta manutenzione degli impianti sportivi comunali. Inoltre ci teniamo a ringraziare le tante associazioni sportive coinvolte che con entusiasmo hanno accettato il nostro invito e che svolgono un ruolo fondamentale all’interno della nostra comunità”.

Programma Festa dello Sport 2023

4 GIUGNO

Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 9.00

Boxing Day a cura dall’Accademia pugilistica 1923

Torneo di sparring, incontri di Gym Boxe, incontri IBA

5 GIUGNO

Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 17.30

Giochi con le bocce a cura della Polisportiva Spazio Stelle

Parco San Mauro dalle ore 18.00

Nordic Walking a cura US Acli Marche

6 GIUGNO

Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 17.30

Giochi con le bocce a cura della Polisportiva Spazio Stelle

ore 19.30

Esibizione di Zumba con l’istruttrice di Zumba Fitness Lea Calvaresi

ore 21.00

Saggio di danza Scuola Rita Bonfanti

7 GIUGNO

Parco San Mauro dalle ore 18.00

Nordic Walking a cura US Acli Marche

Piazza Bachelet dalle ore 18.30

Terapia del suono a cura di Drum circle spirit

Piazza Falcone e Borsellino ore 21:00

Saggio di danza Scuola Ballet Mirò

8 GIUGNO

Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 18.30

Esibizione associazioni sportive – Calcio e Calcio a 5 (Asd Vis Stella 1976, Polisportiva Csi Stella, Futsal L.C.) Pallamano (HC Monteprandone)

ore 21:00

“Ci vediamo al Bar Toletti” aneddoti e racconti, musica e sport, ricordi e riflessioni con Marino Bartoletti*

*in caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Teatro Comunale

9 GIUGNO

Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 18.30

Esibizione associazioni sportive – Pattinaggio (Roller green), Terapia del suono (Drum circle spirit) Ginnastica dinamica militare

Piazza Marconi ore 20.30

“Monsampolo di notte”passeggiata in notturna alla scoperta di Monsampolo

a cura della Running team d’lu Mont

10 GIUGNO

Palazzetto dello Sport dalle ore 15.00

Stage di Karate – a cura di Wado Seishinkan scuola di karate (Piccoli azzurri/ Body & Soul)

Piazza Falcone e Borsellino dalle ore 18.30

Esibizione associazioni sportive – Pattinaggio (Roller green)

ore 20.30

Saggio di Karate – con la consegna delle cinture alla presenza del direttivo nazionale WIKF Italia.

11 GIUGNO

Parco San Mauro ore 9.00

Pedalata in famiglia a cura di Pedale Lento Stella

Nordic Walking a cura US Acli Marche

ore 18.00

Un cittadino a 4 zampe – Presentazione opuscolo per la corretta gestione dei cani, consegna omaggio ai proprietari e giochi di ricerca olfattiva, percorsi di mobility e tanto altro a cura di Nanalandia Centro Cinofilo ASD-APS

Teatro Comunale ore 20.30

Saggio di danza a cura di Asd Piccoli Azzurri

La partecipazione alle esibizioni e ai giochi è gratuita e aperta ad adulti, bambini e ragazzi. Per informazioni: www.comune.monsampolodeltronto.ap.it o 3287057172.