Ascoli Piceno, sabato 17 giugno prima tappa di “Dall’Ascensione al mare” Il progetto è promosso dal Gruppo FAI Giovani di Ascoli

45 Letture Associazioni

Le eccellenze vitivinicole del territorio insieme al Fondo per l’Ambiente Italiano per promuovere le bellezze del Piceno.

Sabato 17 giugno è in programma la prima tappa del progetto “Dall’Ascensione al mare”, promosso dal Gruppo FAI Giovani di Ascoli Piceno con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente, la cultura e l’offerta turistica del territorio piceno attraverso il vino, autentico testimonial del nostro territorio sulle tavole di tutto il mondo.

Sulla scia del successo dell’evento di presentazione andato in scena lo scorso sabato 27 maggio, sarà proprio il monte Ascensione a segnare l’esordio di un suggestivo percorso culturale che, da qui ai prossimi mesi, coinvolgerà direttamente le principali cantine e i relativi borghi del Piceno, mettendo in evidenza un vero e proprio tesoro da scoprire, tutelare e valorizzare al meglio anche in chiave turistica ed economica.

L’appuntamento è alle ore 16 all’altezza del bivio della frazione ascolana di Porchiano, dove è in programma un interessante momento culturale dedicato alle origini e alle vicende che hanno caratterizzato l’area del monte immediatamente a nord della città, dal titolo “L’Ascensione tra leggenda e storia”.

Una volta approfondito l’aspetto storico-ambientale del territorio, il pomeriggio proseguirà con una visita e degustazione in cantina. Per l’occasione, ad accogliere volontari e visitatori saranno i rappresentanti dell’azienda agricola Pantaleone (frazione Colonnata Alta, 118), tra i produttori più conosciuti e apprezzati del Piceno.

Per prendere parte alla visita è previsto un contributo di 20 euro. Come di consueto, nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile iscriversi al FAI.

Per informazioni e prenotazioni e possibile contattare telefonicamente il numero 375.6470575, disponibile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

da: Gruppo FAI Giovani Ascoli Piceno