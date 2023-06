Consiglio comunale di Grottammare, al via la formazione delle Commissioni Le procedure di insediamento proseguiranno nella giornata di martedì 13 giugno

41 Letture Politica

Prosegue l’iter di insediamento del Consiglio comunale grottammarese, che si riunirà nuovamente martedì prossimo 13 giugno. I lavori all’ordine del giorno si apriranno con la presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo, prima di passare alla costituzione delle commissioni consiliari.

Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio comunale cittadino prevede l’istituto delle commissioni consiliari agli articoli 64-76. La loro funzione è di esprimere pareri, in sede consultiva, nelle materie di competenza, nonché di formulare, in sede propositiva, proposte di atti di indirizzo. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari, con proposta scritta del capogruppo al Presidente del Consiglio che provvede alla loro nomina. In ogni commissione, dev’essere garantita la partecipazione di ciascun gruppo consiliare.

La seduta proseguirà, dunque, con l’elezione del presidente della commissione consiliare permanente “Affari generali e istituzionali” e, a seguire, dei presidenti delle commissioni consiliari consultive 1^ “Risorse economiche e macchina comunale”, 2^“Politiche del territorio”, 3^“Attività produttive e politiche per il lavoro”, 4^“Politiche sociali e culturali”.

In chiusura, è prevista la nomina dei due consiglieri comunali per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’appello.

La seduta è pubblica e avrà inizio alle ore 18. I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming dal canale You Tube Comune di Grottammare.