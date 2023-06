Sospetto malore in mare, 42enne perde la vita a San Benedetto del Tronto La vittima, Paolo Capparè, era un medico odontoiatra in servizio presso l'ospedale San Raffaele di Milano

Choc a San Benedetto del Tronto per l’improvviso decesso di Paolo Capparè, odontoiatra di 42 anni che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica 18 giugno.

Il medico, originario del Piceno ma attualmente in servizio presso l’ospedale San Raffaele di Milano, avrebbe accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare.

Riportato a riva dai bagnini, il 42enne ha quindi ricevuto le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario del 118: le procedure in questione, tuttavia, non hanno avuto l’esito sperato, tanto che Capparè non ha più ripreso conoscenza. Sulla salma del medico sarà probabilmente svolta un’autopsia per accertare le cause che hanno condotto alla sua morte.