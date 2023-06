Perché prendere casa ad Ascoli Piceno? Una città a misura d'uomo. Una posizione geografica molto strategica. Un'ottima qualità della vita

Ascoli Piceno, una bellissima città delle Marche, è un luogo sereno e tranquillo in cui trasferirsi. Che tu abbia una famiglia con dei bambini, sia single o uno studente universitario, questa affascinante città offre un ambiente ideale per vivere una vita piacevole e appagante.

Con la sua storia millenaria, il suo ricco patrimonio culturale e una posizione geografica strategica, Ascoli Piceno è una scelta eccellente per chiunque cerchi un luogo da chiamare casa.

Dove si trova Ascoli Piceno

Situata nella Valle del Tronto, Ascoli Piceno è il capoluogo dell’omonima provincia.

Questa affascinante città è conosciuta come la “città delle Cento Torri” a causa delle numerose torri gentilizie e campanarie che adornano il suo skyline. Uno dei luoghi più suggestivi è la famosa piazza del Popolo, nota anche come il Salotto d’Italia, dove si affacciano magnifiche strutture architettoniche.

Il Palazzo dei Capitani del Popolo, risalente al XIII secolo, è l’attuale sede del comune, mentre la Chiesa di San Francesco e il Teatro Ventidio Basso aggiungono un tocco di fascino storico e culturale alla città.

Inoltre, Ascoli Piceno è rinomata anche per la sua tradizione gastronomica. Le olive all’ascolana, tenere olive denocciolate ripiene di carne ed erbe aromatiche, rappresentano uno dei piatti tipici della città.

Non è tutto: potrai gustare anche altre delizie culinarie come il timballo, i cappelletti, il baccalà, i fritti, i piconi (grossi ravioli al forno), la pizza di cacio, la coratella preparata con limone e uova e molti altri piatti tradizionali. La cucina di Ascoli Piceno ti farà innamorare dei sapori autentici delle Marche.

Una città a misura d’uomo

Ascoli Piceno è una città a misura d’uomo, dove potrai godere di un ambiente accogliente e vivace. Le strade ampie e spaziose creano un senso di libertà e facilità negli spostamenti, mentre i quartieri tranquilli e le scuole di ogni ordine e grado offrono un ambiente favorevole alle famiglie con bambini.

I parchi ampi e ben curati sono il luogo ideale per passeggiare, fare sport o semplicemente rilassarsi. Inoltre, la città ospita prestigiose facoltà universitarie che attirano studenti provenienti da diverse parti del paese, creando un ambiente accademico vivace e stimolante.

Qualunque sia la motivazione che ti spinge a trasferirti in questa bellissima città, che sia per motivi professionali, di studio o per avvicinarti ad amici o parenti, troverai numerose opportunità per acquistare una casa ad Ascoli Piceno. I prezzi accessibili e concorrenziali delle abitazioni rendono l’acquisto di una casa un vero e proprio investimento immobiliare e per questo motivo ti consigliamo anche di controllare alcune occasioni presenti nella pagina dedicata alle case in vendita ad Ascoli Piceno su tecnocasa.it.

Una posizione geografica molto strategica

Ascoli Piceno e la sua provincia si trovano nella parte meridionale della regione Marche, al confine con l’Abruzzo, il Lazio, l’Umbria e la provincia di Fermo.

Questa posizione geografica strategica offre vantaggi significativi per chi vive in città. La vicinanza al mare Adriatico, a meno di 30 km di distanza, consente di raggiungere facilmente le incantevoli località balneari, tra cui San Benedetto del Tronto, famosa anche per essere uno dei principali porti pescherecci d’Italia.

Inoltre, Ascoli Piceno è circondata da innumerevoli aree naturali protette e parchi nazionali, come il Parco Nazionale del Gran Sasso e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Questi luoghi offrono paesaggi mozzafiato e infinite opportunità per immergersi nella natura e praticare attività all’aperto. La presenza di tali spazi verdi permette agli abitanti di Ascoli Piceno di godere di una qualità della vita superiore e di trascorrere piacevoli momenti di relax e svago immersi nella bellezza naturale delle Marche.

Un’ottima qualità della vita

Secondo una classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle province italiane, Ascoli Piceno si posiziona al quarantaduesimo posto su 107.

Questo risultato riflette il buon livello di amministrazione della giustizia e della sicurezza, l’offerta culturale e di tempo libero e l’attenzione all’ambiente e ai servizi presenti nella città. Ascoli Piceno vanta una buona amministrazione e un senso di sicurezza che contribuiscono a creare un ambiente sereno e piacevole.

La presenza di scuole, servizi di trasporto pubblico efficienti, difese e sicurezza ben organizzate, nonché eccellenti servizi energetici e di connessione, rendono la vita quotidiana a Ascoli Piceno comoda e priva di preoccupazioni. Inoltre, la vivace scena culturale e la presenza di numerosi eventi e manifestazioni durante tutto l’anno offrono un’ampia gamma di opportunità di intrattenimento e divertimento per tutte le età.