Il Centro GiovArti di Monteprandone ospita la mostra “Artesuperatutti” L'inaugurazione si terrà domenica 25 giugno alle 18.30

Torna l’Arte Contemporanea al Centro GiovArti di Centobuchi di Monteprandone in via De Gasperi n. 235 con inaugurazione domenica 25 giugno, alle ore 18:30.

Saranno dieci gli artisti presentati da Alessandra Morelli per il terzo appuntamento con ARTESUPERATUTTI, mostra in cui l’immagine, come espressione quotidiana, raccoglie il pensiero visivo sempre giocoso e affascinante.

La pittura di Daniele Cesetti asseconda lo spettatore con stupendi colori che diventano una vera e propria forma terapeutica; Davide Curzi giovanissimo che sa donare con le sue opere una forte e creativa ribellione; Luca Guidotti con la pittura racconta favole e vive la simbologia con figure antiche in noi; Roos Esther Haaksmann inventa il senso del segno ricerca colori e crea armonie; Elena Marinosci nella sua pittura i primi pensieri nei percorsi dei segni della natura.

Elena Panasiuk passione eterna nella sua pittura dove diventa naturale e saggia; Irene Pantella i suoi racconti pittorici sono raccolte mentali spesso in riferimento alle divinità della memoria; Selene Pierini nella pittura il suo corpo leggero e puro è parte di sé e lo rappresenta in modo eccelso; Daniele Pierantozzi giovane illustratore che vive la sua con grande entusiasmo nella storia del digitale; Francesca Spinelli crea movimenti coloristici che danno all’ arte forma e pace.

L’evento promosso e sostenuto dall’Amministrazione comunale, con il coordinamento dell’associazione culturale Officina San Giacomo e dallo SpaziomOHOc di Nazareno Luciani, dona al territorio un fiorire di idee con artisti sempre pronti alla nostra ricchezza.

La mostra rimarrà aperta giovedì, venerdì e sabato, dalle 18 alle 20, fino al 27 agosto. Per informazioni 3287180203