Monteprandone, presentato il programma del festival Piceno d’Autore Tutto pronto per l'inizio della 14° edizione del festival letterario

E’ stato presentato giovedì 22 giugno nella sala consiliare del Comune di Monteprandone, il programma di Piceno d’Autore, festival letterario ormai giunto alla sua quattordicesima edizione, che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con gli autori.

Sono quattro le serate previste per l’edizione 2023 e si terranno dal 3 al 5 luglio, in piazza San Giacomo, nel Borgo Storico di Monteprandone e il 23 luglio a Villa Nicolai a Centobuchi.

Il tema scelto è “Senza legalità non c’è libertà. Riflessioni per costruire una cittadinanza attiva e responsabile”. Attraverso l’attento ascolto di testimonianze significative di personalità impegnate per la promozione della legalità e dei principi costituzionali si vuole comprendere il valore della legalità, coniugandola in modo concreto in relazione alla quotidianità, e decifrare i condizionamenti che la criminalità organizzata esercita sulla società, in particolare durante i momenti di crisi economica e sociale. Essere consapevoli dell’importanza del senso civico della società permette di incentivare iniziative di vita sociale, di lavoro comune, di partecipazione, di pratica di una cittadinanza attiva e responsabile.

Si partirà lunedì 3 luglio con l’onorevole Claudio Martelli, giornalista ed ex Ministro di Grazia e Giustizia che presenterà il volume “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” edito da “La Nave di Teseo”. Coordina l’incontro il giornalista Gaetano Amici.

Martedì 4 luglio, ospite della kermesse culturale sarà Catello Maresca, magistrato ed ex Sostituto Procuratore di Napoli con il suo libro “La banalità della Mafia”, pubblicato dalla casa editrice “Fabbri”. L’incontro sarà introdotto dal giornalista Mario Paci.

La rassegna proseguirà mercoledì 5 luglio con Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro capo scorta del Magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella Strage di Capaci e promotrice dell’Associazione vittime di mafia. L’incontro, coordinato dalla giornalista Manuela Cermignani, verterà sull’ultima pubblicazione della Montinaro dedicata ai più piccoli dal titolo “Non ci avete fatto niente”, edita da “De Agostini”.

Mentre gli incontri dal 3 al 5 luglio si terranno in piazza San Giacomo, nel Borgo Storico di Monteprandone, l’incontro conclusivo si svolgerà domenica 23 luglio, nella splendida cornice di Villa Nicolai a Centobuchi.

Ospite d’eccezione sarà il magistrato antimafia Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Presenterà il libro “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” edito da “Mondadori” e sarà introdotto dal magistrato Ettore Picardi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.

Per l’appuntamento del 23 luglio, a Villa Nicolai, la prenotazione è obbligatoria. Nei prossimi giorni sarà comunicato un numero di telefono al quale, a partire dall’8 luglio, si potrà inviare un messaggio o WhatsApp per riservare i posti a sedere.

In caso di pioggia gli incontri dal 3 al 5 luglio si terranno al Centro Pacetti, via San Giacomo n. 107, Centobuchi, mentre l’incontro del 23 luglio si svolgerà sempre a Villa Nicolai.

Il festival è organizzato da Comune di Monteprandone, associazione “I Luoghi della Scrittura”, libreria “Libri ed eventi”, con il patrocinio di Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno, con il patrocinio e il contributo del BIM Tronto; con il sostegno di Banca del Piceno, Teknonet, Farmacia Comunale, Picena Express Srl, Inim Electronics, Baden Haus, Farmacia Amadio, Femac, Orsini & Damiani, Sagi, Brass Production, Tiamare, Mia Arredamenti, NIUO, Picena Zinc, Esca, Giobbi, Genny e Azienda Agricola Vivaio Cistola&Cipolloni; in partnership con Astrelia.com.

Maggiori info su www.picenodautore.it