In vigore dal 1° luglio i divieti sul lungomare della Repubblica a Grottammare Dalle ore 18.00 alle 23.00, vietato il transito di bici e monopattini sul viale pedonale est

109 Letture Cronaca

Stop a biciclette e monopattini sul viale pedonale est del Lungomare della Repubblica, dalle ore 18 alle ore 23. Dal 1° luglio entrerà in vigore l’ordinanza del comandante della Polizia locale che dispone l’istituzione del divieto di transito per i velocipedi e per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nell’orario indicato, nel tratto compreso tra il Circolo Tennis e l’intersezione con Corso Mazzini. Il divieto sarà valido fino al 31 agosto.

L’iniziativa risponde a segnalazioni di comportamenti non compatibili con il notevole afflusso di pedoni, tra cui bambini, anziani e persone con difficoltà motoria, che caratterizza particolarmente le ore serali del tratto di viale in questione. Come si ricorderà, in passato, il passaggio di velocipedi a forte velocità ha già procurato incidenti, di cui uno molto grave ai danni di una bambina.

Con relativa segnaletica, sarà indicato il percorso alternativo dedicato ai mezzi a pedale e ai monopattini.

Il testo integrale dell’ordinanza (nr. 77 del 28 giugno 2023) qui: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=4041414&DOCORE_versione=1&FNSTR=PCWMHT_JJERHFF_13962515446664801223521157984931.LNK.L7G&DB_NAME=n200286&ContestoChk=ME&P7M=S.

La decisione fa il paio con l’ordinanza “estiva” emanata la scorsa settimana dal sindaco Alessandro Rocchi relativamente ai giochi con il pallone ed altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti nelle piazze pubbliche, i quali sono vietati fino al 13 settembre, nelle piazze Fazzini, Dante Alighieri, Carducci, Kursaal, San Pio V (con riferimento a quest’ultima solo dalle ore 21 alle ore 07 del giorno successivo).

L’atto è finalizzato sia a limitare il disturbo alla quiete pubblica segnalato da numerosi cittadini, sia ad evitare molestie, disturbo o mettere in pericolo l’incolumità delle persone, nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Fanno eccezione all’applicazione dell’ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l’utilizzo di oggetti che per peso e consistenza siano oggettivamente inoffensivi ed inidonei a produrre danni a persone e/o cose.

Il testo integrale dell’ordinanza (nr. 73 del 22 giugno 2023) qui:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=4029213&DOCORE_versione=1&FNSTR=XEMDSS_FMGQCDF_159929519558019801243271999074814.EDX.N7P&DB_NAME=n200286&ContestoChk=ME&P7M=S.