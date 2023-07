Scoprite come la Cannabis Legale può aiutare a gestire l’insonnia e a migliorare il sonno Il CBD può aiutare a regolare i nostri ritmi circadiani

120 Letture Cronaca

Se state cercando un modo naturale per migliorare il vostro sonno e gestire l’insonnia, la Cannabis Legale potrebbe essere la risposta. In tutto il mondo molte persone si rivolgono a questo composto della cannabis per riposare meglio. Continuate a leggere per scoprire come funziona e cosa c’è da sapere sui suoi effetti.

La Cannabis Legale contiene il Cannabidiolo (o CBD), uno dei composti più abbondanti presenti nelle piante di cannabis, ma non è la stessa cosa della marijuana. A differenza del THC, che è il composto responsabile degli effetti psicoattivi della cannabis, il CBD non vi farà “sballare”. Al contrario, la Cannabis Legale sta diventando sempre più popolare come rimedio naturale per una serie di disturbi.

Il CBD si può trovare in molte forme, tra cui edibili, capsule, oli e persino creme topiche. Per chi vuole dormire bene, le forme ingeribili sono di solito le migliori. L’olio o le capsule di CBD sono semplici da assumere e possono essere facilmente aggiunti alla routine serale. Agendo sul sistema endocannabinoide, il CBD può influenzare le sensazioni di rilassamento e di calma, aiutandovi ad addormentarvi.

Può anche aiutare chi soffre di dolore cronico o di altre condizioni che causano disagio durante la notte. È noto che il CBD riduce l’infiammazione e allevia il dolore, il che significa che può aiutare chi si sveglia spesso durante la notte a causa di disturbi fisici. Inoltre, può fornire un senso di benessere generale che può calmare la mente e il corpo, creando un sonno più riposante.

L’insonnia è l’incapacità di dormire o di mantenere il sonno. Può causare stanchezza, sbalzi d’umore e difficoltà cognitive. È qui che entra in gioco la conoscenza della Cannabis Legale . Le ricerche suggeriscono che il CBD può aiutare a regolare i nostri ritmi circadiani – l’orologio interno del corpo. Agisce ripristinando i normali livelli di serotonina e GABA, due ormoni che regolano i cicli del sonno. Alcuni studi hanno anche scoperto che l’assunzione di CBD aumenta la quantità di sonno REM, che è il tipo di sonno più ristoratore.

È importante capire che ognuno reagisce in modo diverso al CBD. È sempre una buona idea parlare con un medico prima di aggiungere nuovi integratori alla propria routine. Un professionista della salute può valutare le vostre esigenze individuali e consigliarvi il dosaggio corretto da assumere. Per i suoi effetti calmanti, è meglio assumere il CBD la sera presto, perché l’uso a tarda notte potrebbe interferire con il sonno.

Ecco quindi che l’erba al CBD può essere un modo fantastico per dormire meglio e aiutare chi soffre di insonnia. Naturalmente abbiamo solo scalfito la superficie: se volete saperne di più, parlate con il vostro medico o fate ulteriori ricerche sui benefici dell’assunzione di CBD.

Va inoltre ricordato che il CBD non sostituisce altri trattamenti per l’insonnia, come la terapia cognitivo-comportamentale (CBT). Se vi è stata diagnosticata formalmente l’insonnia, è essenziale che prendiate le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata a lungo termine.

È importante essere consapevoli dei potenziali effetti collaterali dell’assunzione di CBD. Come per qualsiasi integratore, esiste un piccolo rischio di sperimentare alcuni lievi effetti collaterali, come nausea, diarrea o vertigini. Si consiglia sempre di iniziare con una dose bassa e di aumentarla gradualmente se necessario.

È inoltre importante sapere che l’assunzione di CBD può risultare positiva al test antidroga per il THC. Questo perché il CBD viene estratto da varietà di cannabis contenenti sia CBD che THC, e tracce di quest’ultimo possono rimanere nel prodotto CBD.

Per coloro che desiderano trarre i benefici del CBD senza rischiare di essere sottoposti a test antidroga, è possibile scegliere il CBD isolato. Questo prodotto viene creato rimuovendo tutti gli altri composti dalla pianta di cannabis, lasciando solo il CBD puro – il che significa che non è presente il THC.

L’olio di CBD è un’altra forma popolare di CBD. Viene generalmente assunto per via sublinguale, il che significa mettere alcune gocce sotto la lingua e tenerle per un minuto prima di deglutire. Alcune persone preferiscono l’olio di CBD perché è una forma di CBD ad azione rapida, in quanto il CBD viene assorbito direttamente nel flusso sanguigno senza passare attraverso il sistema digestivo.

Le capsule di CBD sono ottime per chi non ama il sapore dell’olio di CBD o trova difficile l’assunzione per via sublinguale. Sono facili da assumere e vengono fornite pre-misurate, rendendo facile ottenere il dosaggio corretto ogni volta.

Sono disponibili anche gli edibles e le gummies di CBD. Questi prodotti sono ideali per chi vuole beneficiare degli effetti calmanti del CBD senza consumare cannabis vera e propria. Sono disponibili in una varietà di gusti deliziosi e sono piuttosto discreti, perfetti per chi non vuole che si sappia che sta assumendo CBD.

Le creme e le lozioni topiche al CBD sono un ottimo modo per ottenere gli effetti calmanti e terapeutici del CBD senza ingerire alcun composto. L’applicazione della crema direttamente sull’area di disagio, che si tratti di muscoli doloranti o di articolazioni doloranti, può aiutare a ridurre l’infiammazione e ad alleviare il dolore.

L’inalazione è un altro modo popolare di assumere il CBD e consiste nel fumare o vaporizzare fiori o concentrati ricchi di CBD. È di gran lunga il modo più rapido per sperimentare gli effetti del CBD, anche se non è adatto a chi soffre di patologie respiratorie.

Infine, è importante notare che il CBD non è una panacea e non è certo una cura miracolosa. Anche se in alcuni casi può aiutare a migliorare la qualità del sonno e a trattare l’insonnia, non è adatto a tutti. Se l’insonnia è grave, è sempre meglio parlare con il proprio medico per trovare un piano di trattamento adeguato.