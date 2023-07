Giuseppe Formentini è il nuovo presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto "Abbiamo intenzione di recuperare quelli che erano i terreni del lascito Rambelli"

133 Letture Associazioni

Giuseppe Formentini è ufficialmente il nuovo presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto. L’investitura ufficiale è andata in scena nella serata di sabato primo luglio in occasione del passaggio del martelletto durante la cena di gala che si è tenuta allo chalet ristorante Da Federico, sul lungomare di San Benedetto. A consegnargli il testimone la past president Maria Rita Bartolomei che ha stilato un bilancio della sua attività nell’anno rotariano appena concluso.

Alla serata hanno partecipato numerose autorità civili e militari. In primis il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo che si è unito alla conviviale di ritorno da Genova dove si trovava in questi giorni per impegni istituzionali. Con lui l’assessore all’Urbanistica Bruno Gabrielli. Presente, in rappresentanza della Regione Marche, il consigliere regionale Andrea Assenti. Al tavolo delle autorità erano seduti anche la comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto Alessandra Di Maglio, il vicequestore aggiunto Andrea Crucianelli, dirigente del commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto e il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

Nel corso della serata la past president ha conferito anche l’onorificenza del Paul Harris Fellow ai soci Salomone Di Saverio, Piero Ristori, Paolo Ulissi e Luigi Olivieri per essersi distinti sia nella vita professionale che nelle attività svolte per il club. Bartolomei, che ha sottolineato come le iniziative del proprio mandato siano state il frutto della collaborazione di tutti i soci, ha voluto ringraziare particolarmente alcuni di loro con un attestato di riconoscenza.

Dopo il formale passaggio del martelletto il presidente Formentini ha preso la parola per illustrare le linee guida del suo mandato ringraziando Maria Rita Bartolomei per l’anno appena trascorso: “Un anno impegnativo ma foriero di tante iniziative che hanno dato lustro al club”. Formentini ha ricordato che il club ad aprile compirà 65 anni di storia: “E’ fondamentalmente la realtà associativa più longeva della città – ha affermato – e cercheremo di fare una raccolta di questi 65 anni e organizzare una manifestazione per il mese di aprile”.

Formentini ha inoltre parlato di un importante progetto che vorrebbe concretizzare nel corso del proprio mandato e lo ha fatto rivolgendosi al primo cittadino sambenedettese: “Abbiamo intenzione di recuperare quelli che erano i terreni del lascito Rambelli. Si tratta di proprietà donate al Comune oltre vent’anni fa. Oltre alla più nota villa Rambelli del lascito facevano parte alcuni terreni con una casa colonica in contrada Barattelle. Questi terreni oggi risultano abbandonati ed è per questo che ho proposto al direttivo e al sindaco di recuperarli per restituirli alla città e assegnarli o attraverso orti urbani o comunque attraverso impianti di coltivazione”.

Il nuovo consiglio direttivo sarà composto dalla past president Maria Rita Bartolomei, dal presidente incoming Stefano De Gregoriis, dai vicepresidenti Francesco Bruni e Massimo Lupi, dalla segretaria Mascia Mancini dalla prefetta Alarica Esposito, dal tesoriere Elisa Ricci, dal presidente designato Francesco Matarrese e dai consiglieri Piero Ristori, Elisa Sebastiani, Alfeo Antoniani, Gianluigi Scaltritti, Mariagrazia Di Biase e Paolo Lanciotti.