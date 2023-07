Il festival JazzAP prosegue con due concerti a Monteprandone e Roccafluvione Rispettivamente sabato 8 e domenica 9 luglio

Seconda settimana di concerti con JazzAP, il Festival diffuso che abbraccia tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno, dalla riva del mare alle montagne, dai borghi alle città.

Dopo il successo di Cammariere e Telesforo della scorsa settimana, sono attesi Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Claudio Filippini, Mikael Godée, e ancora street concert, appuntamenti culturali e gastronomici.

Sabato 8 luglio in Piazza San Giacomo a Monteprandone, alle 21.30 salgono sul palco i Latin Mood (ingresso 20 euro) guidati da Javier Girotto e Fabrizio Bosso, con Natalio Mangalavite al piano, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni.

Un sestetto eccezionale che ripercorre il repertorio dei due dischi all’attivo (Sol e Vamos) ma in cui non mancheranno nuove idee e nuove composizioni. Eccellente combo, ottimi solisti. Travolgenti gli assoli dei due fiati, incredibile energia e divertimento che permeano l’intero concerto. Nessun esotismo gratuito: tutte ritmiche che risplendono in chiave jazzistica, vivificate dall’intervento colmo di amore e curiosità per un idioma, quello del latin jazz, che da sempre qualifica l’arte

Due gli street concert previsti: alle 18:30 sarà possibile gustare un aperitivo nel Borgo, accompagnati dalla band romana Toel, alle 20 gli Heart Beat Quartet in Piazza San Giacomo nel Borgo Storico.

Doppio appuntamento a ingresso gratuito, domenica 9 luglio al Bosco di Meschia a Roccafluvione. Alle 19 il concerto a ingresso gratuito del sassofonista norvegese Mikael Godée accompagnato da un quartetto d’archi. Una musica vicina a quella da camera ma con una magia unica scaturita dall’interazione del lirismo melodico di Godée con gli arragiamenti degli archi.

A seguire, il pubblico potrò cenare agli stand gastronomici a cura della Pro Loco. In chiusura di serata, alle 21.30 il quartetto del pianista pescarese Claudio Filippini con ospite il trombettista Piotr Schmidt.

La settimana successiva, dal 13 al 16 luglio, JazzAP si sposta per quattro giorni ad Ascoli Piceno, con numerosi ospiti italiani internazionali, da Dee Dee Bridgewater agli Yellowjackets, Nicola Conte, Emiliano D’Auria, Anna Paceo e tantissimi altri appuntamenti musicali e culturali.

