Violenze nei confronti del padre novantenne, 62enne ammonito ad Ascoli Piceno Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ascoli, Vincenzo Massimo Modeo

Un 62enne residente ad Ascoli Piceno ha ricevuto l’ammonimento da parte del Questore Vincenzo Massimo Modeo a causa delle violenze commesse ai danni dell’anziano padre.

Nella giornata di venerdì 30 giugno, la Polizia di Stato era infatti intervenuta presso un’abitazione di Monticelli dove era stata segnalata un’accesa discussione. Secondo quanto accertato dagli agenti, al culmine della lite il 62enne avrebbe colpito il genitore, 90 anni: peraltro, non sarebbe l’unico caso documentato in cui l’uomo si sarebbe reso protagonista di violenze sia fisiche che verbali nei confronti dell’anziano. Nel caso non rispettasse il provvedimento emesso dal Questore, egli andrebbe incontro a misure ancor più severe.