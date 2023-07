A Cupra Marittima si alza il sipario sul concorso per under-30 “Tempi senza tempo” Le proposte possono essere presentate entro il 18 luglio

L’emozione di esibirsi in un luogo ricco di storia, il Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima, la voglia di mettersi in gioco e portare sul palco la propria creatività per trasmettere un messaggio attraverso il linguaggio del teatro, della musica e della danza.

Il Comune di Cupra Marittima e l’Associazione Nuova Linfa lanciano il concorso under 30 di spettacolo dal vivo “Tempi Senza Tempo”, rivolto ad artisti e ad artiste di tutta Italia. L’iniziativa è inserita all’interno della rassegna Kronos nell’ambito del Teatro Al Parco Festival, evento di punta dell’estate cuprense e diretto dall’Associazione Nuova Linfa.

C’è tempo fino alle ore 15:00 del 18 luglio 2023 per presentare la propria proposta di teatro, danza o musica della durata massima di 15 minuti. A selezionare le migliori sarà una commissione di docenti del DAMS dell’Università di Teramo. Solo cinque giovani artisti/e o gruppi con meno di 30 anni avranno la possibilità di esibirsi sul palco del prestigioso Parco Archeologico Naturalistico Civita, venerdì 28 luglio alle ore 21:30, in occasione della serata finale della rassegna Kronos. Una giuria composta da Matteo Canesin, direttore artistico del teatro G. Gasparrini di Appignano, Davide Martelli, direttore artistico del Cupra Musica Festival e Chiara Santarelli, direttrice artistica del Cineteatro San Filippo Neri, valuterà le cinque proposte e decreterà il vincitore che avrà l’opportunità di portare uno spettacolo integrale nella prossima edizione della rassegna. Nell’elaborare la propria idea, artisti e artiste dovranno tenere conto della traccia: “Voi avete orologi, voi avete il tempo”, proverbio afghano che invita a riflettere sull’importanza data alla quantità del tempo piuttosto che alla qualità, valore invece riscoperto durante la pandemia.

Il bando contenente tutte le informazioni si trova al link: https://nuovalinfa.altervista.org/bando-tempi-senza-tempo/. Una volta entrati nella pagina, in fondo si trova un ulteriore link con il regolamento del concorso e il modulo da compilare per partecipare: https://forms.gle/2epnydEcBtS7HAaZ6.