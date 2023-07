Prosegue a San Benedetto il corso gratuito di ginnastica dolce per over-60 Ogni mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di ginnastica dolce per over 60 realizzato dall’Unione Sportiva Acli e finanziato dal Dipartimento per lo sport e da Sport e salute.

Si tratta di una iniziativa che si sta svolgendo ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, presso la sede di Ec Studios Productions in via Manara 134 a San Benedetto del Tronto.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “MiGio.Act – Mi muovo, gioco, sono attivo”.

Il progetto progetto nazionale si pone l’obiettivo generale di sperimentare iniziative di promozione dell’accesso all’attività fisica nei confronti degli over 60 in tutto il territorio italiano, in un’ottica di salute, misurabilità e sostenibilità

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3442229927.

da: Us Acli Marche