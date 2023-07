Tappa dedicata alla Quintana per l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” Lunedì 31 luglio ad Ascoli Piceno

“La Quintana: storia e tradizione”. E’ questo il titolo del settimo appuntamento, fissato per lunedì 31 luglio, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il sesto anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta di una manifestazione realizzata all’interno del progetto “A tutto campo”, coordinato dalle Acli provinciali di Ascoli Piceno e sostenuto dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

L’appuntamento con “Salute in cammino per la cultura” è fissato ogni lunedì alle 21 con partenza da Piazza Arringo davanti alla cattedrale, la partecipazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data di svolgimento dell’iniziativa.

Anche lunedì 31 luglio ci sarà l’opportunità, con un percorso culturale cittadino da attraversare a piedi, di conoscere meglio Ascoli Piceno, questa volta attraverso la Quintana.

Non si parlerà solo del torneo cavalleresco, ma di come la città delle cento torri è da sempre coinvolta nella sua realizzazione, della storia della manifestazione e dei sestieri cittadini.

Il programma dei percorsi delle iniziative delle prossime settimane è il seguente: “Camminata per Sant’Emidio” (7 agosto), “Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva all’ascolana” (14 agosto), “L’acqua, i pozzi e le fontane” (21 agosto) e “Gli antichi mestieri ascolani” (28 agosto).

da: US Acli Marche