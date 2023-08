Si avvicina l’inaugurazione della Grande Panchina a Monteprandone Sabato 5 agosto presso il Lavatoio comunale

Sabato 5 agosto si inaugura la grande panchina di Monteprandone. Il Comune piceno entra così nel circuito nazionale Big Bench (Grande Panchine), importante e originale strumento di promozione territoriale.

La grande panchina installata è stata realizzata dalla Proloco di Monteprandone su impulso dell’Amministrazione comunale, con il sostegno di artigiani e aziende del territorio (Lafinfissi, MDM Interni, Adriatica Verde Playground e Giochi Arredo), come previsto dalla Fondazione BBCP – Big Bench Community Project.

Il progetto Big Bench (Grande Panchina) ideato, nel 2009, dal designer americano Chris Bangle e da sua moglie Catherine e pensato per sostenere le comunità locali, prevede appunto la realizzazione di una panchina oversize, da posizionare in una zona in cui si possa godere di un particolare panorama.

“La panchina di Monteprandone è la numero 311, è la seconda installata nel Piceno ed è posizionata presso il Lavatoio comunale, sul versante sud-ovest del Borgo Storico dove poter ammirare la catena appenninica di Marche e Abruzzo e il mare Adriatico – spiega il Sindaco Sergio Loggi – Oltre che offrire ai visitatori una nuova prospettiva con cui riscoprire e meravigliarsi della bellezza del paesaggio circostante, questa installazione “fuori scala” dà la sensazione a chi si siede su di essa di essere ritornato bambino per godere della semplicità della bellezza paesaggistica”.

Chi visita la panchina, può rendere la propria visita ancora più divertente, collezionando il timbro della Panchina di Monteprandone su di un Passaporto BBCP. Passaporti e timbri saranno disponibili, a partire dai prossimi giorni, presso il Caffè del Borgo in via Leopardi. Per saperne di più si può visitare il sito www.bigbenchcommunityproject.org/.

L’inaugurazione si terrà sabato 5 agosto, alle ore 19, presso il Lavatoio Comunale in via Borgo da Sole a Monteprandone.