Si rinnova l’appuntamento con il “Concerto all’Alba” a Grottammare Si terrà venerdì 18 agosto alle ore 5.30

Sulla spiaggia di Grottammare c’è un’esperienza da non perdere venerdì 18 agosto ore 5,30 nel tratto antistante il Kursaal. Si tratta del Concerto all’Alba, organizzato dalla GMI nell’ambito del 21 esimo FestivaLiszt, che anche per l’estate 2023 risveglierà in musica le emozioni dei partecipanti.

Torna dunque la magia del concerto al primo sorgere del sole con diversi artisti che proporranno un programma musicale vario e di qualità. Il Concerto all’alba, imitato, ambito e atteso scandirà ancora una volta il passaggio dalla notte al giorno. Le emozioni uniche che il lento apparire della luce e poi del sole regalano al pubblico saranno scandite ancora una volta dal pianista Davide De Angelis, giovane compositore che fonde elementi classici e contemporanei ed ha come obiettivo quello di trasmettere emozioni trasportando l’ascoltatore in un mondi di sogni e speranze. Quindi a seguire la voce recitante dell’attore Eugenio Olivieri. Poi sarà la volta del “Glem clarinet quartet” composto da Giuseppe Federico Paci – clarinetto piccolo, Maurizio Croci – clarinetto sib, Edoardo Mancini – corno di bassetto e Lorenzo Poli – clarinetto basso, che eseguirà “Tutti quanti voglion fare jazz” con musiche di Ferrer, Joplin, Gershwin e Goodman.

Nel corso del concerto Cerimonia di conferimento del Premio Liszt “Le Radici della Musica” all’Accademia d’Ungheria in Roma nella persona del Direttore Gabor Kudar. Abbinato al concerto all’alba il VII concorso fotografico che mette in palio diversi premi: 1° classificato: n. 2 abbonamenti per il Festival Liszt e gift card di 50 euro presso Decathlon di San Benedetto del Tronto, 2° classificato: n. 1 abbonamento per il Festival Liszt e gift card di 40 euro Decathlon, 3° classificato: n. 2 biglietti per uno dei concerti a scelta del Festival Liszt e gift card di 20 euro Decathlon. Previsti premi anche per le foto segnalate, 15 euro Decathlon.

I partecipanti al Concorso debbono inviare, entro le ore 14.00 del giorno 19 agosto 2023, un numero massimo di 3 fotografie all’indirizzo: info@festivaliszt.com, oppure info@gmipetrini.it, indicando il proprio nome e cognome, nonché i seguenti recapiti ai quali essere contattati: indirizzo mail e numero di telefono.

La premiazione dei vincitori e degli eventuali segnalati si terrà nel corso della serata del 20 Agosto che si terrà al teatro delle Energie. La commissione esaminatrice è composta da: Lorenzo Marcucci – fotografo professionista, Dino Cappelletti – fotografo professionista e da un membro dello staff organizzativo del Festival.

Un consiglio per tutti: portare telo mare per sedersi ed ovviamente una macchina fotografica o smartphone per fare quanti più click possibili.