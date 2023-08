Montemonaco, tutto pronto per il Mazzamurello Fest 2023 Si svolgerà sabato 19 e domenica 20 agosto

Tutto pronto per il Mazzamurello Fest 2023, il Festival del Piccolo Popolo che domani e domenica, 19 e 20 agosto, animerà Montemonaco e i suoi dintorni. Un’esperienza innovativa, adatta a grandi e piccini, che combina arte, natura, teatro e musica con il tema del piccolo popolo dei mazzamurelli. Il progetto è alla sua prima edizione ed è organizzato dal Comune di Montemonaco con il sostegno della Regione Marche, Assessorato alla Cultura.

Un fine settimana di festa per immergersi nel mondo della Sibilla Appenninica, con laboratori e letture animate, lezioni-spettacolo ed eventi itineranti nel bosco, parate fantastiche, concerti e spettacoli infuocati. Al centro della due giorni, il concerto di musica celtica dei Corte di Lunas e lo spettacolo “Fuoco” della Compagnia dei Folli.

Nel dettaglio, si comincia domattina alle 10 con il laboratorio di scrittura creativa della docente Roberta Carbonetti, si prosegue con la lezione-spettacolo di Cesare Catà “Il burlone dei boschi e del destino” e la parata del Mazzamurello per le vie del paese. Nel pomeriggio, si riprende alle 15 con la lettura animata “Fiabe Sibilline”, alle 16:30 appuntamento con lo spettacolo itinerante “Borgo Incantato” a cura dei Guardiani dell’Oca, in replica alle 17:30. Grande chiusura musicale alle 21 con il concerto di musica celtica dei Corte Di Lunas al Parco Monte Guarnieri.

Domenica 20 agosto, la giornata si apre alle 10 per i più piccoli con la passeggiata letteraria nel bosco dei Mazzamurelli guidata dall’autrice Giulia Grilli, alle 11 si continua con il laboratorio artistico a cura di Giordana Galli presso il giardino comunale. Per gli adulti, invece, importante appuntamento alle 10 con “Il misticismo delle montagne in Italia e in Cina”, tavola rotondapresieduta e condotta dall’Ambasciatore per le Comunicazioni Culturali Italo – Cinesi del centro Mondiale di Sinologia Paolo Sabbatini, presso l’ex chiesa di San Michele. Il dibattito sarà animato da diversi interventi: “Il mito delle montagne nello Shaolin” è l’approfondimento previsto in videoconferenza da parte di alcuni rappresentanti dell’Università agricola dello Henan; il professor Jean-Marie Serra, biblista della Diocesi di Parigi, interverrà sul mito della Sibilla nell’Antico Testamento; il professor Neil Pennock sull’ispirazione del mito della Sibilla nel Tannhauser di Wagner; lo sciamano Eris Binda sul mito delle montagne dell’Himalaya e, infine, Luigi Bravi, Presidente dell’Accademia Raffello di Urbino, concluderà sulle Sibille nell’arte.

La mattinata si chiuderà alle 12 con la performance di arti marziali Shaolin presso il parco Monti Guarnieri e la premiazione “Land Art” Parco Monti Guarnieri. Il pomeriggio alle 15, la parata del Mazzamurello per le vie del paese, alle 16 appuntamento con la lettura animata Fiabe Sibilline, alle 17 i Guardiani dell’Oca allieteranno il pubblico con lo spettacolo itinerante Borgo delle Meraviglie, in replica anche alle 18. Gran finale alle 21 con Fuoco, spettacolo della Compagnia dei Folli presso il Parco Monti Guarnieri e la premiazione del Mazzamurello d’oro. “Fuoco” è uno spettacolo che coinvolge tutti i sensi, dove l’elemento è protagonista tra coreografie di teatro danza, pirotecnica, trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici. Un viaggio visionario contornato da personaggi incantati che chiuderà la prima edizione del Mazzamurello Fest. La due giorni sarà accompagnata dall’Artigianato dei Mazzamurelli, mercatino di libri, prodotti artigianali e gadget e dal Mazzamurello Pub al Parco Monti Guarnieri.

La partecipazione agli spettacoli e ai laboratori è gratuita, previa prenotazione sul sito www.mazzamurellofest.it.

Per info e contatti: Pro loco Montemonaco, 338.6904069 e proloco@montemonaco.eu e Comune di Montemonaco, 0736.856141 e protocollo@comunemontemonaco.it.

Contatti social Mazzamurello Fest: www.facebook.com/mazzamurellofest e www.instagram.com/mazzamurellofest/