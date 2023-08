Scuolabus gratuito a Grottammare per gli alunni trasferiti in via Firenze Il provvedimento riguarda i bambini residenti entro i 300 metri dal plesso di via Marche

73 Letture Cronaca

Trasporto scolastico gratuito per i bambini residenti entro un raggio di 300 metri dalla scuola Ischia I. La decisione è stata presa nel corso della Giunta comunale di giovedì pomeriggio, in conseguenza al trasferimento delle attività didattiche negli ambienti dell’ex delegazione comunale, in via Firenze.

Come noto, in via Marche stanno per partire importanti opere strutturali che occuperanno l’edificio scolastico per l’intero anno 2023/24.

“Abbiamo preso la decisione di rendere questo servizio gratuito – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi – per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei bambini iscritti al plesso di via Marche che non avrebbero usufruito dello scuolabus se non fosse stato necessario lo spostamento in altra sede, per via delle opere che interesseranno la loro scuola e di cui è imminente l’avvio. La Stazione unica appaltante di Fermo sta procedendo con le verifiche necessarie per procedere all’aggiudicazione definitiva. Secondo il cronoprogramma dei lavori, l’intervento si protrarrà per tutto l’anno scolastico”.

Quasi 1 milione di € il valore dell’opera, che provvederà ad “aggiornare” l’immobile dal punto di vista antisismico e dell’efficienza energetica. Per il progetto, il comune di Grottammare è risultato assegnatario di 625.726,98 € di fondi Pnrr (i restanti 350.000 € provengono dall’accensione di un mutuo).

Intanto, procedono speditamente i lavori nella sede scolastica “ospite”, in via Firenze, sulla quale il Comune ha investito circa 180.000 € in opere di adeguamento e redistribuzione dei volumi**: “La sistemazione del primo piano e del secondo piano è quasi completata – conferma il primo cittadino -. A breve, inizierà lo spostamento degli arredi. Qualche giorno in più per la sistemazione del piano terra”.

Un altro aggiornamento riguarda la scuola “G. Speranza”, dove sono in via di ultimazione i lavori di ritinteggiatura del refettorio, chiuso dall’insorgere della emergenza sanitaria.

** realizzazione di 12 aule scolastiche e ambienti di servizio, aggiornamento nel rispetto della normativa attuale delle prestazioni del sistema elettrico, termoidraulico e antincendio e miglioramento dell’isolamento del tetto.