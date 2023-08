Grande partecipazione ad Acquaviva Picena per “Salute in cammino per la cultura” Coinvolte oltre 80 persone

Boom di partecipanti per la tappa di Acquaviva Picena del progetto “Salute in cammino per la cultura”. L’iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps, che ha già fatto tappa in altre città come Ascoli Piceno, Ripatransone Monteprandone, San Benedetto del Tronto ed Offida, è stata dunque realizzata anche ad Acquaviva Picena coinvolgendo oltre 80 persone di ogni età.

Il percorso predisposto dalla guida turistica Valeria Nicu è stato particolarmente affascinante ed ha compreso Piazza San Nicolò, l’omonima chiesa, il centro storico di Acquaviva Picena, la chiesa di San Rocco, la Sala del palio, Palazzo Chiappini ed infine la splendida Fortezza medioevale.

“Salute in cammino per la cultura”, che è organizzata con la collaborazione di Qualis Lab – Analisi cliniche, prevede nelle prossime settimane ulteriori appuntamenti il cui programma completo è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

da: US Acli Marche