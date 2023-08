Mercoledì 30 agosto nuovo appuntamento con il nordic walking ad Ascoli Piceno Ritrovo alle ore 18.00 in via della Tintura

Mercoledì 30 agosto nuovo appuntamento, alle ore 18 in via della Tintura (dietro Eurospin) zona industriale Marino del Tronto – Ascoli Piceno, con le attività del progetto “MiGio.Act – Mi muovo gioco, sono attivo” finanziato da Sport e Salute Spa e dal Dipartimento per lo sport.

Le iscrizioni all’iniziativa, coordinata dall’U.S. Acli provinciale, sono ancora aperte e sono gratuite. Ogni settimana sono in programma due appuntamenti con il Nordic Walking, sia per apprenderne le nozioni, sia per praticarlo.

Si tratta di una attività in continua crescita in tutta Italia. Il Nordic Walking è infatti una vera e propria disciplina sportiva che consiste nel camminare con degli appositi bastoni (che saranno messi a disposizione dall’organizzazione). Rispetto alla camminata normale, nel Nordic Walking si cammina facendo forza contemporaneamente sui bastoni, in maniera tale da attivare anche la parte superiore del corpo.

Gli appuntamenti settimanali con l’istruttore Monica Panichi sono in programma il mercoledì ed il giovedì sempre alle 18 nello spazio antistante l’Abbazia di San Mauro a Stella di Monsampolo.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3442229927.

