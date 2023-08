Installati due nuovi defibrillatori sul lungomare di Cupra Marittima Soddisfatto il sindaco Alessio Piersimoni: "Con i balneari esistono una sinergia e un dialogo costante"

127 Letture Cronaca

La spiaggia di Cupra Marittima è cardioprotetta. Nei giorni scorsi sono stati consegnati due nuovi defibrillatori DAE che saranno posizionati in due punti strategici: Chalet Gabbiano sul lungomare Nord e Chalet Il Borghetto sul lungomare Sud. Gli apparecchi, acquistati dalla CuprAmare Balneari e dalla Cooperativa Bagnini di Salvataggio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, permettono di migliorare la professionalità, la sicurezza e i servizi negli stabilimenti balneari di Cupra Marittima.

I due nuovi defibrillatori si aggiungono a quelli già presenti in spiaggia presso alcuni stabilimenti balneari nella zona centrale del litorale, oltre a quelli di proprietà comunale posizionati presso la Sala Polivalente e il Circolo Tennis, nonché a quello della Lega Navale acquistato lo scorso anno.

Alla consegna erano presenti il sindaco Alessio Piersimoni, il comandante dell’Ufficio Marittimo locale Antonio Di Somma e il presidente della Cooperativa Bagnini di Salvataggio Luca Buttafoco.

«Certamente con i Balneari esistono una sinergia e un dialogo costante e quando ci sono collaborazioni concrete, l’amministrazione è sempre disponibile a supportarle- ha dichiarato il sindaco Piersimoni-. Ricordiamo le sedie JOB nel 2022, i cestini per la raccolta differenziata sul lungomare ed oggi i defibrillatori. Inoltre, siamo orgogliosi delle certificazioni 13009 ottenute da quattro stabilimenti balneari che aggiungono qualità certificata all’accoglienza turistica».

Grazie alle indicazioni della Capitaneria di Porto, prosegue il progetto di ampliamento dei servizi per la sicurezza dei bagnanti in spiaggia e in mare. «Siamo convinti che la nostra presenza, oltre a garantire il primo intervento in caso di emergenza e a svolgere le attività di controllo per le materie d’Istituto, sia di supporto all’Amministrazione e agli operatori del settore al fine di migliorare la sicurezza dei fruitori del litorale cuprense- ha affermato il comandante dell’Ufficio Marittimo Di Somma-. I nuovi apparecchi saranno dislocati nelle zone della spiaggia più difficili da raggiungere con i mezzi di soccorso in caso di necessità».

«Tutti i nostri bagnini sono abilitati al primo intervento e all’uso dei defibrillatori- ha commentato Luca Buttafoco, presidente della Cooperativa Bagnini di Salvataggio-. Sono orgoglioso ed entusiasta di poter sostenere direttamente progetti utili alla salvaguardia della vita umana».

Il Dr. Gianni Marcozzi di Eurotecna ha invece parlato delle norme ISO 13009 e della convinzione con cui l’Associazione CuprAmare e i titolari dei 4 stabilimenti balneari di Cupra Marittima hanno aderito al progetto per migliorare l’accoglienza turistica implementando servizi, qualità e sostenibilità.

da: Comune di Cupra Marittima