Lezione gratuita di yoga sabato 9 settembre a Maltignano Sarà tenuta dall'insegnante Eugenia Brega

Sabato 9 settembre, dalle 9 alle 10, si svolgerà, presso la pineta degli impianti sportivi di Caselle, una lezione gratuita di yoga tenuta dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa DLM, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Comune di Maltignano nell’ambito del progetto “Laboratori di prevenzione della salute”.

La partecipazione è gratuita.

Per seguire la lezione occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.

In caso di maltempo la lezione si svolgerà presso il Laboratorio Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro).