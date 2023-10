Monteprandone, corso gratuito di tennis riservato a ragazzi e ragazze Le lezioni avranno inizio a partire da martedì 10 ottobre

97 Letture Sport

Prenderà il via martedì 10 ottobre un corso gratuito di tennis riservato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Provinciale e A.S.D. Tennis Acli Aps.

Le attrezzature sportive per realizzare il corso saranno messe a disposizione dall’organizzazione.

Le lezioni, realizzate con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Monteprandone, saranno tenute da maestri certificati.

Il corso si svolgerà ogni martedì dalle 15 alle 16 per gli allievi della Scuola secondaria di primo grado e dalle 16 alle 17 per gli allievi della scuola primaria presso la piastra polivalente retrostante il campo sportivo “Nicolai” di Centobuchi in Largo XXIV Maggio.

Gli orari e i periodi del corso verranno comunque gestiti in base al numero e all’età degli allievi partecipanti per la migliore organizzazione delle lezioni.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3801535862.

da: US Acli Marche