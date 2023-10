Fuga di gas provoca un’esplosione in un’abitazione di Montalto delle Marche Ferito gravemente un uomo di circa 40 anni

Paura a Montalto delle Marche per l’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 3 ottobre: ferito gravemente un uomo di circa 40 anni.

Poco prima delle ore 19.00, l’individuo in questione ha fatto ritorno presso la propria abitazione, situata in località Porchia. Nel tentativo di accendere la luce, egli sarebbe stato investito dalla deflagrazione, provocata molto probabilmente da una fuga di gas dovuta al malfunzionamento di una stufa.

Il ferito, che avrebbe riportato ustioni di una certa gravità, è quindi stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118: non si troverebbe in pericolo di vita. Accorsi sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno, i quali hanno accertato come l’edificio interessato dall’esplosione non avesse subito danni strutturali.