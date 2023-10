Successo per l’incontro sui mercati finanziati promosso dal Rotary Club di San Benedetto Si è svolto nella serata di martedì 10 ottobre

Un lungo applauso rivolto all’architetto Vincenzo Acciarri, insignito del Gran Pavese rossoblu, ha chiuso l’incontro del Rotary Club di San Benedetto del Tronto che si è tenuto martedì sera da Harena. Una conviviale che ha visto la partecipazione di circa 50 soci intervenuti per ascoltare la relazione su “Mercati Finanziari, contesto, prospettive e opportunità” tenuta dalla dottoressa Simona Varliero, responsabile territoriale di Eurizon Asset Management.

Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto Giuseppe Formentini che ha fatto gli onori di casa dando il via alla serata con il classico rintocco della campana. “Abbiamo chiesto ad Eurizon Asset Management, primaria Società di Risparmio Gestito in Italia ed in Europa – spiega Formentini – di illustrarci il momento attuale, quanto successo negli ultimi anni e le prospettive future”.

La relazione, durata circa un’ora, è servita ad illustrare ai soci e ai loro ospiti la situazione economica mondiale e nazionale prendendola come presupposto per capire le varie forme di investimento possibili in prospettiva futura. La dottoressa Varliero si è soffermata in particolar modo sulle proiezioni future partendo dalla grande crisi del 2008 e passando attraverso l’emergenza Covid che ha fortemente condizionato l’economia globale degli ultimi anni. Ma si è parlato anche della necessità di concentrare gli sforzi, con sempre maggiori intensità, su scelte finanziarie ecosostenibili. Insieme alla dottoressa erano presenti anche il responsabile delle filiali Retail di Intesa San Paolo della provincia di Ascoli Leondino D’Egidio, il responsabile Filiali Exclusive Intesasanpaolo Regione Marche Luigi Santi e il direttore della filiale Terzo Settore San Benedetto del Tronto di Intesa San Paolo Gianmario Gasparroni.

Argomento interessante che ha visto, in un secondo momento della serata, intervenire anche alcuni soci per porre delle domande sugli argomenti affrontati dalla responsabile Eurizon. “Si tratta di un argomento – ha concluso il presidente Formentini – che impatta sempre più sulla nostra vita quotidiana, sui nostri risparmi, sulle sfide future a partire da quella della Transizione Ecologica”.