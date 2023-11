Soccorritori in azione a Castorano per lo scontro tra due automobili Condotta in ospedale la donna al volante di una delle due automobili incidentate

Incidente stradale nel territorio comunale di Castorano nella mattinata di mercoledì 8 novembre: due le automobili rimaste coinvolte.

L’impatto è avvenuto lungo la Strada Provinciale 18 “Castorano”, in contrada Palazzi. Sul luogo dello scontro sono accorsi sia i Vigili del Fuoco del comando centrale di Ascoli Piceno che i sanitari del 118: insieme hanno estratto dalle lamiere la donna al volante di una delle due vetture, per la quale è successivamente stato disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Ad occuparsi dei rilievi pertinenti all’incidente sono invece stati i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.