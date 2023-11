I giochi di carte più popolari in Italia Ancora oggi sono uno dei principali passatempi tra la popolazione

I giochi di carte rappresentano ancora oggi in Italia uno dei principali passatempi tra la popolazione, per anziani e giovani. Molti di quelli praticati già svariati decenni fa hanno trovato una nuova fortuna grazie ad internet, che hanno aumentato esponenzialmente la platea di possibili giocatori.

Tra questi, figura certamente il poker: la sua popolarità è ben rappresentata anche dalla sua diffusione sulle moderne sale da gioco digitali. Se osservi una sezione di giochi di carte giocabili online scopri sempre la presenza di una o più versioni del popolare gioco di carte. Solitamente è il Texas Hold’em la modalità più frequente, ma il poker all’italiana è molto celebre anche all’interno della penisola.

L’Italia non è però solo poker, anzi. Difficilmente esiste un bar di provincia in cui non si notano giocatori intenti in una partita di briscola o scopa. La briscola in particolare è tra i giochi di carte più diffusi in tutta la penisola, senza distinzione tra nord e sud. La versione classica prevede due giocatori ma è altrettanto celebre quella da quattro giocatori, divisi in coppia per due. Si pratica, ma non in maniera altrettanto diffusa, la briscola in cinque.

Il numero variabile di giocatori è comune anche a scopa: si può giocare da soli, in due o in tre. È possibile inoltre fare le versioni a squadre, esattamente come accade nel caso della briscola. Il nome del gioco richiama all’atto compiuto dal vincitore della partita, “scopare via” le carte dalla tavola. Riguardo alle sue origini, come spesso accade per i giochi di carte più tradizionali, non si hanno specifiche riguardo all’anno o al luogo. Sembra fosse già diffuso nel XVIII secolo, soprattutto nella città di Napoli: sembra essere di importazione spagnola e il gioco originario sarebbe stato la “Primiera”. Lo scopone, o scopone scientifico, è invece una versione più elaborata del gioco, utilizzando il medesimo mazzo di carte.

All’appello dei giochi di carte più popolari della penisola non può mancare Tressette, praticato con lo stesso mazzo di carte utilizzato per il gioco della briscola. Diversamente a quest’ultima, per il Tressette occorre eliminare dal mazzo un 4. Dopo aver distribuito le carte ai partecipanti alla sfida, lo scopo del gioco è quello di raggiungere 31 punti. Per iniziare la partita è però opportuno eliminare un 4 dal mazzo, poi si distribuiscono le carte tra i giocatori (precisamente 13 ciascuno): l’obiettivo è raggiungere per primo 31 punti.

Tornando invece al mazzo utilizzato per il poker, quasi altrettanto famoso sta divenendo il burraco. Molto più giovane rispetto a tutti gli altri giochi di carte, questo passatempo d’importazione (dal sud America) si sta rapidamente guadagnando il suo spazio tra i giochi più celebri perché unisce la bellezza del gioco delle carte a quello della strategia. Rimanendo sulla stessa tipologia di carte, infine, si ritrova il Blackjack, gioco che avrebbe appassionato anche Niccolò Zaniolo, al centro delle indagini relative al caso scommesse che ha travolto alcuni giocatori della nazionale italiana. Diversamente dagli altri passatempi menzionati con questi mazzi, quest’ultimo non prevede la sfida tra giocatori ma contro il banco. Lo scopo del gioco, infatti, è quello di superare il punteggio del banco senza però superare 21.