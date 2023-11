San Benedetto, prende il via la rassegna teatrale “Domenica in famiglia” In programma "Papero Alfredo" nel pomeriggio del 19 novembre

Domenica in famiglia, programma di tre titoli domenicali dedicati ai più piccoli realizzato da Comune e AMAT, con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto, si apre domenica 19 novembre con la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata nello spettacolo Papero Alfredo di Simone Guerro (anche interprete) e Daria Paoletta (anche regista) con la scenografia di Ilaria Sebastianelli da un’idea di Diego Pasquinelli.

Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica rap e il free style, le challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

Prossimi appuntamenti domenica 10 dicembre con Circo Ribolle in Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari e domenica 25 febbraio con la compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro in Atlantide.

I biglietti (posto unico numerato a 8 euro con ridotto fino a 14 anni a 4 euro) in vendita alla biglietteria del Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo dalle 15.30, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com

Informazioni Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.

Inizio ore 16.30