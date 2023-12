Sabato 2 dicembre inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale a Porto d’Ascoli Sorgerà in piazza Salvo D'Acquisto

87 Letture Cronaca

Il Natale sambenedettese parte da piazza Salvo D’Acquisto. Domani, sabato 2 dicembre, alle 15.30 sarà infatti inaugurato il “Villaggio di Babbo Natale e i suoi amici“, di fatto l’iniziativa che aprirà il calendario degli eventi per queste festività nel comune di San Benedetto.

L’evento è gratuito e ad accesso libero ed è stato organizzato dal Rotaract Club di San Benedetto con il patrocinio del Comune grazie all’interessamento dell’assessora Laura Camaioni e del consigliere comunale Stefano Gaetani. A collaborare all’organizzazione c’è anche il Rotary Club di San Benedetto del Tronto mentre molto importante è stato il coinvolgimento dell’associazione onlus Michele x Tutti. L’associazione, che aiuta i bambini con ritardi nello sviluppo e le loro famiglie, sarà presente con un un gazebo informativo e metterà a disposizione i suoi “pensieri natalizi” per contribuire alla realizzazione delle proprie attività.

Nel Villaggio i piccoli, e le loro famiglie troveranno tante iniziative con animazione, gonfiabili, truccabimbi spettacoli di magia e le sempre adorabili bolle di sapone. E tra queste bolle ce n’è anche una gigante dove si potrà consegnare la letterina per Santa Claus. Inoltre ci saranno popcorn e zucchero filato per tutti.

Una iniziativa resa possibile grazie ad un lavoro di squadra messo in campo, in primis, dalle ragazze e dai ragazzi del Rotaract sambenedettese: “Siamo davvero onorati – afferma la presidente Martina Gasparrini – di aver partecipato all’organizzazione di questo evento che mi auguro possa vedere una grande partecipazione della cittadinanza e soprattutto dei più piccoli ai quali non deve essere negata la meraviglia e la gioia del Natale”.