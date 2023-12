San Benedetto del Tronto, uomo cade in un pozzo profondo sette metri Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco

Soccorritori in azione nella mattinata di lunedì 4 dicembre a San Benedetto del Tronto, dove un uomo è caduto in un pozzo profondo sette metri.

I Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti in via Monte Aquilino. Ricorrendo a speciali tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali), uno di loro si è calato nella cavità (fortunatamente priva d’acqua) raggiungendo il ferito, che è rimasto cosciente per l’intera durata delle operazioni di soccorso.

Una volta ultimate alcune misurazioni atte ad accertare un’eventuale presenza di gas, l’uomo è stato estratto dal pozzo mediante un’autoscala messa a disposizione dal comando ascolano dei Vigili del Fuoco.