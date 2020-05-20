Adesso AP
Incendio nel centro storico di Comunanza, sul posto i Vigili del Fuoco

Le fiamme sono state spente senza che nessuna persona riportasse conseguenze

Cronaca
Vigili del Fuoco nel centro storico di Comunanza

Incendio nel centro storico di Comunanza nel corso della mattinata di mercoledì 20 agosto: interessato dal rogo un appartamento situato in via Sarti.

I Vigili del Fuoco del locale distaccamento anti-incendio boschivo sono intervenuti sul posto intorno alle ore 11.30, riuscendo ad avere la meglio sulle fiamme prima che queste potessero propagarsi all’intera abitazione.

Escluso ogni tipo di danno strutturale per l’edificio, sebbene l’appartamento sia comunque stato dichiarato temporaneamente inagibile, almeno finché non saranno ripristinate le condizioni igienico-sanitarie di base.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 20 agosto, 2025 
alle ore 17:54
