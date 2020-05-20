Incendio nel centro storico di Comunanza, sul posto i Vigili del Fuoco
Le fiamme sono state spente senza che nessuna persona riportasse conseguenze
Incendio nel centro storico di Comunanza nel corso della mattinata di mercoledì 20 agosto: interessato dal rogo un appartamento situato in via Sarti.
I Vigili del Fuoco del locale distaccamento anti-incendio boschivo sono intervenuti sul posto intorno alle ore 11.30, riuscendo ad avere la meglio sulle fiamme prima che queste potessero propagarsi all’intera abitazione.
Escluso ogni tipo di danno strutturale per l’edificio, sebbene l’appartamento sia comunque stato dichiarato temporaneamente inagibile, almeno finché non saranno ripristinate le condizioni igienico-sanitarie di base.
