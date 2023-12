A Grottammare il corso “I segreti dello smartphone. Come utilizzarlo al meglio” Martedì 19 dicembre a partire dalle 14.30

138 Letture Cronaca

Smartphone e App, arriva un corso per utilizzare al meglio i dispositivi digitali. La proposta, che arriva dal Punto di Facilitazione digitale istituito a Palazzo Ravenna nei mesi scorsi, è gratuita e aperta a tutti. “I segreti dello smartphone. Come utilizzarlo al meglio” si terrà martedì 19 dicembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, nella sede municipale.

L’incontro è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso dei dispositivi mobili. Per partecipare non è necessario possedere alcuna competenza specifica. Il programma prevede l’illustrazione delle applicazioni di maggiore utilità ed esercitazioni pratiche. Per questo motivo, gli interessati sono pregati di portare il proprio dispositivo.

Per prenotarsi basta chiamare il numero 0735.739267 oppure recarsi allo sportello del facilitatore (piano terra sede municipale).

Il corso è una delle iniziative previste dal progetto regionale “Bussola digitale”, un percorso di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, sempre gratuito e aperto a tutti, che ha portato all’istituzione, in varie località del territorio marchigiano, di 74 punti di “Facilitazione digitale”.

L’obiettivo del progetto è di rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, sia attraverso corsi di formazione – in presenza che on line –, sia appuntamenti personalizzati per l’assistenza nel disbrigo di pratiche telematiche che richiedono un minimo di competenza digitale (ad esempio: attivazione di SPID e CIE, accessi ai portali informatici PagoPA o atri servizi on line della pubblica amministrazione).

Altro qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/comunicati-stampa/un-facilitatore-digitale-anche-a-palazzo-ravenna/