Riconfermato a Monteprandone il presepe vivente con bambine e bambini L'iniziativa "Una cometa nel borgo" è prevista nelle giornate di sabato 23 e martedì 26 dicembre

Per il terzo anno consecutivo va in scena “Una cometa nel borgo”, il presepe vivente dei bambini e delle bambine dell’asilo nido “Magicabula”, realizzato in collaborazione con la Proloco di Monteprandone e patrocinato dal Comune.

L’edizione 2023 prevede un doppio appuntamento sabato 23 e martedì 26 dicembre, a partire alle ore 16:30, ad ingresso gratuito. La sacra rappresentazione si terrà in una delle vie più caratteristiche del borgo di Monteprandone, via Limbo, storicamente conosciuta come la via delle botteghe artigiane e in altre vie del borgo.

Diverse le scene realizzate dai bimbi e dalle bimbe di età fino a 3 anni frequentanti il nido che, insieme ai bambini e alle bambine del doposcuola di età compresa tra 4 a 12 anni, alle loro famiglie e alle educatrici, faranno rivivere suggestive atmosfere natalizie del passato con le botteghe storiche ricostruite alla perfezione grazie alla collaborazione con la Proloco Monteprandone.

“La nostra è una tradizione che si rinnova ed è più viva che mai – spiegano le educatrici di Magicabula – i protagonisti saranno 25 bambini e bambine del nostro servizio educativo e le loro famiglie che vestiranno i panni di artigiani e figure della civiltà rurale monteprandonese di un tempo, oltre che delle figure principali del presepe Gesù, Giuseppe e Maria, i re magi, l’Angelo, i pastorelli e tanti altri ancora”.

Durante i due pomeriggi sarà possibile anche visitare la Mostra Nazionale di Arte Presepiale allestita dall’associazione “Segui la Cometa” in collaborazione con l’Accademia Italiana di Arte Presepiale presso Palazzo Parissi o gustare un buon aperitivo durante “Saperi e sapori”, degustazione di piatti tipici, accompagnati da una selezione di vini, curata dai ristoratori, dagli osti e dagli esercizi commerciali del borgo storico.