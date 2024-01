Al via i laboratori gratuiti di danza in programma a San Benedetto del Tronto Lezioni ogni martedì e venerdì pomeriggio

Hanno preso il via i laboratori gratuiti di danza che si svolgono presso Ec Studios Production in via Manara 134/136 a San Benedetto del Tronto.

L’iniziativa è inserita nelle attività del progetto “Svi-dept – Sviluppo dei propri talenti” (con capofila Delta – Odv), finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.

Sono previste lezioni gratuite di danza classica, moderna e contemporanea ogni martedì e venerdì dalle 17 alle 18.30.

L’iniziativa, rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, sarà curata dai docenti maestri Domenico Primotici ed Ermanno Croce, quest’ultimo membro del Consiglio internazionale della danza C.I.D. – Unesco.

Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare il numero 3776722567.

da: Us Acli Marche