San Benedetto del Tronto, emorragia fatale per un’anziana di 90 anni Inutile ogni tentativo di soccorso per Maria Di Felice, deceduta tra le braccia del marito all'interno della loro abitazione

Un’anziana di 90 anni, Maria Di Felice, ha perso la vita a Porto D’Ascoli nella giornata di lunedì 1° gennaio: inutile ogni tentativo di soccorso.

La vittima, afflitta da problemi di vene varicose, avrebbe sofferto una copiosa fuoriuscita di sangue da una gamba. Una volta recatasi in bagno, sarebbe stata raggiunta dal marito Emidio, tra le cui braccia sarebbe poi spirata nel giro di pochi minuti.

Presso l’abitazione della coppia, situata in via Torino, sono poi intervenuti sia i Vigili del Fuoco che i sanitari del 118: quest’ultimi, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Presenti sul posto anche i Carabinieri del comando locale per i rilievi adatti alla tragica circostanza.