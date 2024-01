A Offida riprende il progetto “Nuove energie” Da lunedì 8 gennaio

Lunedì 8 gennaio riprenderanno le attività del progetto “Nuove energie”, promosso dall’ Amministrazione Comunale di Offida con la collaborazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

L’appuntamento è fissato dalle ore 15 alle ore 18 presso il Centro Polifunzionale Beato Bernardo.

Per tutto il mese di gennaio (ogni lunedì) proseguirà il laboratorio di gioco del Burraco con lezioni (per chi non sa giocare) e partire libere (per chi ne conosce le regole).

La partecipazione alle attività è gratuita, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

“I giochi proposti durante il progetto – dicono i promotori dell’iniziativa – aiuteranno la mente a mantenersi giovane e saranno di sicuro un valido ausilio per migliorare le caratteristiche della personalità. Nel burraco esistono contenuti culturali e scientifici quali la codifica e la decodifica delle informazioni, lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, il potenziamento dell’attività cognitiva, il potenziamento del metodo deduttivo e lo sviluppo delle capacità decisionali. Oltre a questo vanno evidenziati alcuni aspetti importanti delle attività del progetto, ossia l’aspetto socializzante del gioco, il gusto che si prova nello star bene con se stessi e con gli altri. Si tratta insomma di un vero e proprio allenamento mentale finalizzato esclusivamente al benessere psicofisico, al miglioramento o all’arresto delle malattie cronico/degenerative”.

da: Us Acli Marche