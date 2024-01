Il comico Francesco De Carlo arriva ad Ascoli Piceno domenica 4 febbraio Si esibirà al PalaFolli nell'ambito della rassegna "Stand-AP Comedy"

127 Letture Cultura e Spettacoli

Al Teatro Palafolli, in Largo Crivelli, domenica 4 febbraio 2024 per la rassegna “Stand-AP Comedy” si esibirà Francesco De Carlo con il suo nuovo spettacolo “Bocca Mia Taci“.

L’artista romano, conosciuto per essere uno dei pionieri della stand-up comedy italiana dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento europeo (dove lavora nel campo della comunicazione), diventa speaker nel programma radiofonico “Chiamata a Carico”, in onda tutti i giorni su Radio Globo. Partecipa a diversi programmi Rai, La7 e Sky e a tutte le stagioni dei programmi Nemico Pubblico (Rai Tre, che firma anche come autore), Comedy Central News e Stand up comedy (entrambi su Comedy Central).

Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 su Rai Tre va in onda “Tutta colpa della Brexit”, il diario in 4 puntate di un comico italiano a Londra ai tempi della Brexit, un programma scritto e interpretato da lui, che ha ottenuto critiche molto favorevoli.

Si è esibito anche in inglese in ben 16 nazioni. Ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali dal Fringe di Edimburgo al Just For Laughs di Montreal in Canada, fino a quelli in Sud Corea e Sud Africa. Ha debuttato in TV anche in Inghilterra (nei programmi “Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip” su BBC TWO, “Unspun with Matt Forde” su Dave Channel, “The Mash Report” su BBC2), Spagna e Sudafrica (Comedy Central). Adesso vive tra l’Italia e il Regno Unito, dove continua a esibirsi regolarmente nei vari teatri e comedy club.

I suoi ultimi lavori in tv sono “The Roast of Italy” (Comedy Central) “Data Comedy Show” e Pour Parler (Rai Due).

Su Radio2 ha condotto “Prendila Così” insieme a Diletta Parlangeli. Ha scritto “La mia Brexit” (Bompiani).

Biglietti 23 euro disponibili alla biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00 oppure online + d.p nel seguente link https://www.palafolli.it/events/francesco-de-carlo-bocca-mia-taci.

L’evento è organizzato da Il Piccio Booking, La Birretta, Compagnia dei Folli e Altra Scena, per informazioni scrivere su wapp al 3927248964.