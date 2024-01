Monteprandone, si cercano 100 volontari per “Rice Against Hunger” L’obiettivo è di confezionare insieme più di 20.000 pasti

Monteprandone è tra i Comuni che ospitano Rise Against Hunger Italia. Domenica 21 gennaio 2024 al Palazzetto dello Sport (via Colle Gioioso, 1), a partire dalle 16:30, prenderà il via un coinvolgente evento di volontariato destinato al sostegno dei programmi di scolarizzazione nello Zimbabwe.

È aperto il reclutamento di 100 volontari che dovranno dar vita a una catena di montaggio in cui verranno confezionati kit contenenti 5 semplici ingredienti – riso, soia, lenticchie disidratate, vitamine e sali minerali – altamente nutrienti, in grado di soddisfare il fabbisogno di un bambino per un intero anno scolastico.

Rise Against Hunger è un’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza.

L’obiettivo a Monteprandone è di confezionare insieme più di 20.000 pasti. Chi volesse partecipare a una emozionante esperienza di solidarietà, inclusiva, divertente ed aperta a tutti può iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3RGBipw.

“Siamo molto felici di ospitare questa iniziativa nel nostro territorio – dichiara il sindaco Sergio Loggi – in un periodo storico in cui la solidarietà e la vicinanza verso il prossimo stanno diventando sempre più ostili, la nostra società ci sta portando sempre più ad essere individualisti. Attraverso questa esperienza, vogliamo dare un segnale, chiedendo alle associazioni del territorio e alla tutta cittadinanza di partecipare per mettere semplicemente a disposizione il proprio tempo per cambiare la vita di qualcun altro. Insieme saremo in grado di fornire aiuto a chi in questo momento ha più bisogno, spesso non ci rendiamo conto che nelle nostre mani, nei nostri gesti è racchiuso un grande potere che si traduce in responsabilità sociale, il potere di scegliere di aiutare con azioni concrete”.

“Quello che facciamo è proporre coinvolgenti esperienze di volontariato rivolte a tutti: grandi e piccoli, genitori e figli, studenti, associazioni e imprenditori – spiega Barbara Sanavia responsabile Relazioni Esterne Rise Against Hunger Italia – mentre si confezionano assieme i pasti si tocca con mano l’importanza dei gesti concreti per raggiungere l’obiettivo di porre fine alla fame nel mondo entro il 2030 (AGENDA ONU 2030). I nostri eventi intendono poi avere un forte radicamento nel territorio: in questo caso, ringraziamo il sindaco Sergio Loggi e l’assessore all’Inclusione sociale Roberta Iozzi per aver accolto con entusiasmo il nostro invito”.

Tramite il codice di tracciamento che sarà fornito durante l’evento sarà possibile seguire i pacchi confezionati sul sito: www.riseagainsthunger.it/la-trahcciabilita/ fino alla loro consegna nelle scuole. Parallelamente all’iniziativa di confezionamento, Rise Against Hunger Italia ha avviato anche una campagna di raccolta fondi specifica “Monteprandone per i bambini in Africa”. Più dettagli al seguente link: https://bit.ly/3vaf1aA.