Investimento sulle strisce pedonali a San Benedetto, sul posto l’eliambulanza Trasportata in ospedale una donna di circa 60 anni

Momenti di paura a San Benedetto del Tronto nella mattinata di giovedì 18 gennaio: una donna di circa 60 anni è stata infatti travolta da un’automobile lungo via del Mare.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, spingendo la propria bicicletta accanto a sé. In quel momento è sopraggiunta una vettura che l’avrebbe centrata in pieno, gettandola sull’asfalto.

L’anziano al volante del veicolo ha allertato immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’investimento sono dunque accorsi i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure del caso alla ferita ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi pertinenti all’incidente sono spettati agli agenti della Polizia Locale.