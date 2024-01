Sabato 27 gennaio convegno a Grottammare sul rapporto tra salute e alimentazione Appuntamento alle 10.00 nella sala consiliare di Palazzo Ravenna

Lo stretto rapporto tra salute e alimentazione è al centro dell’iniziativa che sabato 27 gennaio vedrà riuniti nella sala consiliare di Palazzo Ravenna medici specialisti della nutrizione dell’AST- Ascoli Piceno per una mattinata di approfondimento sugli stili di vita corretti, dalla tenera età all’età più matura.

“Dal bambino all’anziano, l’importanza di una Sana Alimentazione” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. Nel corso dell’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS. Inizio ore 10.

“L’alimentazione è uno dei pilastri fondamentali di una crescita e una vita sana – afferma il consigliere comunale Marco Tamburro, promotore e coordinatore dell’organizzazione -. La giornata è stata pensata e voluta per ampliare conoscenze e fornire maggiori strumenti di scelta, sensibilizzando sull’importanza di una sana alimentazione a tutte le età. Ne parleremo partendo dall’età evolutiva fino alla terza età, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno”.

All’incontro interverranno il dott. Antonio Santone, direttore del UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’AST di Ascoli Piceno, la dott.ssa Benedetta Rosetti, biologa specialista in Scienze dell’Alimentazione, la dott.ssa Maria Saba Petrucci, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, la dott.ssa Paola Puliti, assistente sanitaria.

Gli esperti affronteranno i seguenti temi: l’importanza di una sana alimentazione per la salute in tutte le fasi della vita, come impostare una dieta sana ed equilibrata, gli errori alimentari più comuni, come educare i bambini ad una sana alimentazione.

La finalità dell’iniziativa, presentata la settimana scorsa a Palazzo Ravenna dal sindaco Alessandro Rocchi e dalle assessore all’inclusione sociale Monica Pomili e alla Salute Alessandra Biocca, è quella di proseguire “il percorso di informazione, prevenzione, screening per le fasce più fragili, i bambini e la terza età, ma anche l’occasione per confrontarci e far conoscere i servizi che offre L’AST sul territorio: una collaborazione essenziale per garantire ai cittadini servizi di qualità e promuovere la salute pubblica”.